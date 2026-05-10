Avella motore acquistato online ma mai consegnato | denunciato un 30enne per truffa

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per truffa dopo aver venduto un motore online senza consegnarlo. La vittima aveva pagato più di 3.000 euro in seguito a un annuncio pubblicato su un sito di compravendita. Dopo aver effettuato il pagamento, non ha mai ricevuto il pezzo acquistato. L’indagine ha portato alla denuncia dell’autore dell’annuncio fraudolento.

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La vittima aveva versato oltre 3mila euro dopo aver risposto a un annuncio su un sito di compravendita. I Carabinieri della Stazione di Avella sono risaliti al presunto responsabile attraverso gli accertamenti sui movimenti finanziari.. Avella, truffa online per l’acquisto di un motore: un 30enne della provincia di Caserta è stato denunciato dai Carabinieri. La vittima, attirata da un annuncio pubblicato su un sito di compravendita online, aveva versato oltre 3mila euro per acquistare un motore per macchina operatrice, senza però ricevere quanto pattuito. A darne notizia è una nota stampa dei Carabinieri della provincia di Avellino, che ricostruisce l’attività svolta dai militari della Stazione di Avella.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avella, motore acquistato online ma mai consegnato: denunciato un 30enne per truffa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avella, motore online a prezzo vantaggioso: smascherata truffa, 30enne denunciato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito in stato di libertà un 30enne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di truffa. La truffa del motore online: denunciato un 34enneStava tentando di acquistare un motore online, ma si è affidato a un truffatore che gli ha fatto perdere 350 euro di caparra.