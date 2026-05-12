Sora cambia casa ma non comunica il trasferimento delle armi | denunciata

A Sora una donna è stata denunciata perché non ha comunicato il trasferimento della propria residenza entro le 72 ore stabilite dalla normativa sulle armi. La questura ha accertato che la modifica dell’indirizzo non era stata segnalata, violando così le disposizioni di legge. La denuncia è stata formalizzata sulla base delle verifiche effettuate durante i controlli di routine.

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Una denuncia è scattata a Sora, dove una donna è stata segnalata per non aver rispettato le prescrizioni previste dalla normativa sulle armi. Il provvedimento è stato adottato in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di comunicare il cambio di domicilio o residenza entro i termini stabiliti dalla legge. Le ragioni dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno proceduto nei confronti di una donna che non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di armi. La segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle esigenze di trasparenza e diritto all’informazione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sora, cambia casa ma non comunica il trasferimento delle armi: denunciata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Conte comunica il rientro: cambia tutto dopo l’annuncio Sora, profilo social con foto rubate: denunciata 27enne per sostituzione di personaLa Polizia di Stato ha denunciato una 27enne residente a Cassino al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di P.