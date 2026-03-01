Napoli Conte comunica il rientro | cambia tutto dopo l’annuncio

Dopo la partita tra Verona e Napoli, l’allenatore ha annunciato il ritorno di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa. Entrambi i giocatori erano fermi da mesi a causa di infortuni e ora sono pronti a rientrare in gruppo. La comunicazione arriva direttamente da Conte, che ha fornito aggiornamenti sui recuperi dei due centrocampisti.

Dopo Verona-Napoli arrivano segnali importanti per il centrocampo azzurro. Antonio Conte ha fatto il punto sui recuperi di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi fuori da mesi per infortunio. Il tecnico del Napoli ha parlato di condizioni in crescita e di un rientro ormai imminente in gruppo. Una notizia che pesa nella corsa della squadra in Serie A e che restituisce soluzioni ed esperienza a un reparto rimasto a lungo in emergenza. Il tema principale riguarda Kevin De Bruyne, fermo da tempo ma vicino al rientro. L’allenatore del Napoli è stato chiaro. “De Bruyne torna in gruppo in settimana. È in una discreta condizione, non si tratta di un problema muscolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte comunica il rientro: cambia tutto dopo l’annuncio Leggi anche: Napoli, come cambia Conte con Alisson, Giovane e il rientro dei Big Leggi anche: Novità Meret, per Conte ora cambia tutto! Spunta la data del rientro in campo Verso Napoli-Eintracht, le parole di Conte a Sky Sport | Champions League Una raccolta di contenuti su Napoli. Temi più discussi: Imbarazzante, dov'è il Var?, furia Manna (e silenzio Conte) dopo Atalanta-Napoli; Iniziò male, finì peggio: Conte a Bergamo, 108 giorni di scontri e veleni; Il Napoli a Verona, per Conte vietato sbagliare; Napoli, i dirigenti possono parlare? Sconfessato Conte e il suo non lo permetterei!. Verona-Napoli, Conte: «Ho ancora un anno di contratto»VERONA Genuflettiamoci, picchiamo la fronte a terra, e adoriamo la rete di Lukaku al 95'. Ora, a 11 giornate dalla fine è l'unica cosa che conta. Il Napoli vince ed è ... ilmattino.it Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoriaVerona-Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoria ... sport.virgilio.it Striscione sfottò dei tifosi del #Napoli a #Verona Spettatori liveshorturl.at/CclZT - facebook.com facebook America’s Cup, Napoli si sveglia: proteste in città e blocchi stradali a Bagnoli. @VincenzoIurillo x.com