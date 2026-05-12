Sopralluogo di Fratelli d’Italia alla Casa di comunità a Cascina | La struttura nasce vecchia

Sopralluogo oggi per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci alla Casa di Comunità di Cascina accompagnato da una delegazione del partito composta dai candidati consiglieri comunali Alessandra Giannini, Aleks Kapllaj e Mirco Melchionno.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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