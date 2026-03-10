Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo presso il Lab Aq16, sede di vari eventi musicali. Durante la visita, ha richiesto al sindaco di mostrare tutte le autorizzazioni e i permessi relativi alle manifestazioni svolte in quella struttura. La richiesta è stata fatta in modo diretto, senza ulteriori commenti o analisi delle motivazioni dietro la visita.

"Il sindaco ci faccia vedere le autorizzazioni e i permessi degli eventi realizzati nella sede di Aq16". Fratelli d’Italia non molla. Sabato sera, il capogruppo Cristian Paglialonga e il collega di partito Lorenzo Melioli hanno fatto un sopralluogo fuori dalla sede del centro sociale di estrema sinistra Laboratorio Aq16 di via Fratelli Manfredi dove si stava tenendo un evento musicale dal titolo ‘Dub Vision#2 con una serie di gruppi a suonare. "Sentite il rumore della musica alta – tuonano Paglialonga e Melioli in un video di denuncia – Ecco come gli abitanti della zona sono costretti a vivere. Abbiamo chiamato la polizia locale per chiedere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi musicali nel Lab Aq16. Il sopralluogo di Fratelli d’Italia: "Abbiamo chiamato la polizia"

