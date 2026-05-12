Sonia Bruganelli il tatuaggio di Padre Pio dedicato alla figlia Silvia ricoverata in ospedale
Nel 2024, durante una puntata di un programma televisivo, Sonia Bruganelli ha parlato di aver fatto un tatuaggio raffigurante Padre Pio sull’avambraccio. La decisione di tatuarsi il volto del santo è stata legata a un gesto dedicato alla figlia Silvia, nata nel 2002 dal suo matrimonio con un noto conduttore televisivo. La ragazza si trova attualmente in ospedale.
(Adnkronos) – Era il 2024 quando Sonia Bruganelli sullo sgabello di Belve raccontò di essersi tatuata il volto di Padre Pio sull’avambraccio dedicato alla figlia Silvia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis. L'imprenditrice spiegò di averlo fatto dopo averlo "visto" in sogno la notte in cui la figlia avrebbe dovuto risvegliarsi da un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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