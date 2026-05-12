Una fotografia pubblicata sui social ha attirato l’attenzione degli utenti, mostrando Silvia, figlia di Sonia Bruganelli, in ospedale. La donna ha commentato il post con parole che sembrano riflettere un legame stretto e un insegnamento reciproco tra madre e figlia. La Festa della mamma di quest’anno si è caratterizzata per un momento molto intimo, legato a un percorso difficile affrontato dalla ragazza fin dalla nascita.

Il difficile percorso affrontato da Silvia fin dalla nascita e lo scatto in ospedale. La Festa della mamma di Sonia Bruganelli quest’anno si è trasformata in un momento estremamente personale e carico di emozione. L’imprenditrice e opinionista televisiva ha infatti condiviso sui social uno scatto che ritrae la figlia Silvia in ospedale, accompagnandolo con parole che hanno immediatamente colpito migliaia di utenti. “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”, ha scritto Sonia Bruganelli nel post pubblicato durante la giornata dedicata alle mamme.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sonia Bruganelli, la foto della figlia Silvia dall’ospedale scuote i social: ‘Sei tu che insegni la vita a me’

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