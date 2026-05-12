Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli | trovate due lettere ora si teme il gesto estremo
Il 20 aprile scorso, Sonia Bottacchiari è scomparsa da Castell’Arquato con i figli di 16 e 14 anni e quattro cani. Sono state rinvenute due lettere lasciate da lei, che ora portano a temere il peggio. La donna potrebbe aver preso decisioni definitive o essere stata sopraffatta dalla sua condizione di fragilità, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulle sue intenzioni.
Sonia Bottacchiari poteva aver già deciso tutto oppure stava cedendo alla propria fragilità quando il 20 aprile ha lasciato Castell’Arquato insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia. È il dubbio che ora attraversa le indagini dopo il ritrovamento delle lettere scritte dalla donna, entrambe senza data, trovate nella casa del padre mentre l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia stava realizzando un servizio televisivo. La famiglia svanita nel nulla. Due fogli diversi, senza data. Uno rivolto ai figli. L’altro pieno di riflessioni personali, passaggi sulla vita, frasi che ora gli investigatori leggono parola per parola. Da quel contenuto emerge «una situazione di sofferenza e inquietudine».🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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