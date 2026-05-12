Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli | trovate due lettere ora si teme il gesto estremo

Il 20 aprile scorso, Sonia Bottacchiari è scomparsa da Castell’Arquato con i figli di 16 e 14 anni e quattro cani. Sono state rinvenute due lettere lasciate da lei, che ora portano a temere il peggio. La donna potrebbe aver preso decisioni definitive o essere stata sopraffatta dalla sua condizione di fragilità, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulle sue intenzioni.

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