Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli trovate due lettere scritte da lei | Emerge una situazione di sofferenza e inquietudine

Sono state trovate due lettere scritte dalla donna scomparsa insieme ai suoi due figli, in cui si evidenzia una situazione di sofferenza e inquietudine. La donna, di 49 anni, è scomparsa da alcuni giorni ed è al centro di un'indagine. Fra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori, anche quella che possa aver deciso di togliersi la vita insieme ai figli. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.

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