Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli trovate due lettere scritte da lei | Emerge una situazione di sofferenza e inquietudine

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state trovate due lettere scritte dalla donna scomparsa insieme ai suoi due figli, in cui si evidenzia una situazione di sofferenza e inquietudine. La donna, di 49 anni, è scomparsa da alcuni giorni ed è al centro di un'indagine. Fra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori, anche quella che possa aver deciso di togliersi la vita insieme ai figli. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli scritti di Sonia Bottacchiari, ora acquisiti dalla Procura di Piacenza, sono stati trovati casualmente dall’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia, mentre si trovava a casa del padre della donna, insieme a lui. I carabinieri hanno subito sequestrato le lettere: una sarebbe indirizzata ai figli, mentre un’altra conterrebbe riflessioni personali sulla vita della donna. Ma su nessuna delle due è stata indicata la data. Dal contenuto, come ha riferito SkyTg24, emergerebbe «una situazione di sofferenza e inquietudine», un elemento che si inserisce nel quadro delle ipotesi al vaglio degli investigatori, tra cui anche quella che Sonia Bottacchiari possa aver deciso di togliersi la vita insieme ai figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

sonia bottacchiari scomparsa con i due figli trovate due lettere scritte da lei emerge una situazione di sofferenza e inquietudine
© Vanityfair.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli, trovate due lettere scritte da lei: «Emerge una situazione di sofferenza e inquietudine»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate 2 lettere dal padre di lei. «Ipotesi suicidio»

Video Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate 2 lettere dal padre di lei. «Ipotesi suicidio»

Notizie correlate

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, spuntano due lettere nella casa del padre: "Situazione di sofferenza e inquietudine"Due lettere non datate e nascoste tra gli oggetti lasciati in casa prima di partire.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei. «Ipotesi suicidio»Spuntano due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani.

Argomenti più discussi: Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane; Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, inviato di Sky trova alcune lettere della donna a casa del padre: Dal testo emerge una situazione di sofferenza e inquietudine; Mamma e figli scomparsi in Friuli, parla il papà: ultime news.

sonia bottacchiari sonia bottacchiari scomparsa conSonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei. «Ipotesi suicidio»Spunta una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani. La lettera è stata ritrovata dall'inviato di Sky ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web