Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli trovate due lettere scritte da lei | Emerge una situazione di sofferenza e inquietudine
Sono state trovate due lettere scritte dalla donna scomparsa insieme ai suoi due figli, in cui si evidenzia una situazione di sofferenza e inquietudine. La donna, di 49 anni, è scomparsa da alcuni giorni ed è al centro di un'indagine. Fra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori, anche quella che possa aver deciso di togliersi la vita insieme ai figli. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.
Gli scritti di Sonia Bottacchiari, ora acquisiti dalla Procura di Piacenza, sono stati trovati casualmente dall’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia, mentre si trovava a casa del padre della donna, insieme a lui. I carabinieri hanno subito sequestrato le lettere: una sarebbe indirizzata ai figli, mentre un’altra conterrebbe riflessioni personali sulla vita della donna. Ma su nessuna delle due è stata indicata la data. Dal contenuto, come ha riferito SkyTg24, emergerebbe «una situazione di sofferenza e inquietudine», un elemento che si inserisce nel quadro delle ipotesi al vaglio degli investigatori, tra cui anche quella che Sonia Bottacchiari possa aver deciso di togliersi la vita insieme ai figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate 2 lettere dal padre di lei. «Ipotesi suicidio»
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