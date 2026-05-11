Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli spuntano due lettere nella casa del padre | Situazione di sofferenza e inquietudine

Sono state trovate due lettere non datate e nascoste tra gli oggetti lasciati in casa prima della scomparsa di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile a Castell’Arquato, nel Piacentino. La donna era con i suoi due figli di 16 e 14 anni e quattro cani al momento della sparizione. Nuovi elementi sono emersi in relazione alla vicenda, legati proprio a quelle lettere trovate nella casa del padre.

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