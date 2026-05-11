Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli spuntano due lettere nella casa del padre | Situazione di sofferenza e inquietudine
Sono state trovate due lettere non datate e nascoste tra gli oggetti lasciati in casa prima della scomparsa di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile a Castell’Arquato, nel Piacentino. La donna era con i suoi due figli di 16 e 14 anni e quattro cani al momento della sparizione. Nuovi elementi sono emersi in relazione alla vicenda, legati proprio a quelle lettere trovate nella casa del padre.
Due lettere non datate e nascoste tra gli oggetti lasciati in casa prima di partire. Emergono nuovi elementi sulla vicenda di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni e a quattro cani. La donna si era fatta.🔗 Leggi su Today.it
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