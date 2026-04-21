Sondaggio politico Swg Tg La7 oggi martedì 21 aprile 2026 Meloni e FdI frenano mentre Schlein e Pd scivolano
Secondo un sondaggio pubblicato oggi, gli italiani sono divisi tra diverse forze politiche. Fratelli d’Italia e la leader del partito hanno registrato una diminuzione nei consensi rispetto a settimane precedenti, mentre il Partito Democratico e la sua candidata leader hanno subito una leggera flessione. Il sondaggio è stato condotto tra martedì 14 e lunedì 20 aprile, coinvolgendo un campione rappresentativo della popolazione adulta. I dati indicano una variazione nei trend di voto rispetto ai mesi scorsi.
Per chi voterebbero gli italiani martedì 21 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it
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