Secondo un recente sondaggio, il candidato più favorito alle primarie del campo largo sarebbe l'ex premier, descritto come il “populista in pochette”. La candidata di coalizione risulterebbe invece isolata, mentre le previsioni di un politico presente nella scena politica da tempo sembrano confermate. La dinamica delle candidature mostra una situazione di equilibrio precario e di divisioni tra i principali esponenti.

Nemo propheta in patria: ancora una volta si conferma la vecchia locuzione latina di origine evangelica che significa «Nessuno è profeta nella propria patria». Già, perché non più tardi di questa mattina dallo studio de La7 Carlo Calenda, tra ironia caustica e acume politico lungimirante, lo aveva detto: «Sarà Conte il leader» del centrosinistra, con buona pace di Elly Schlein e sommo clamore del Nazareno. Di più. Il leader di Azione si è spinto anche oltre asseverando che la resa dei conti tra i giallorossi sarebbe già scritta nei corridoi di Palazzo Madama. Sottolineando sul punto: «Vincerà Conte perché mezzo Pd pensa che sia un candidato più forte della Schlein contro la Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primarie campo largo, per il sondaggio Noto vincerebbe Conte, “il populista in pochette”: Schlein isolata, profezia di Calenda confermata

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