Oggi, nel confronto tra i candidati alle primarie del campo largo, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, si trova in testa con il 36,9% dei consensi, mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ottiene il 32,5% secondo l’ultimo sondaggio di “Only Numbers”. Se le votazioni si svolgessero oggi, Conte avrebbe un vantaggio di circa quattro punti percentuali rispetto a Schlein.

Se si votasse oggi per le primarie, secondo gli elettori del campo largo, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, sarebbe in vantaggio con il 36,9% dei voti sulla segretaria del Pd Elly Schlein, che si attesterebbe al 32,5%. È quanto emerge da un sondaggio dell’istituto ‘ Only Numbers ‘ di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’, effettuato il 22 aprile, sulle intenzioni di voto degli italiani. In generale, sempre per gli elettori della eventuale coalizione di centrosinistra, nella corsa a sei a vincere sarebbe Giuseppe Conte con il 33,5%, Elly Schlein per il 23,2%, Pierluigi Bersani per il 13%, Matteo Renzi per il 6,2%, Angelo Bonelli per il 3,6% e Nicola Fratoianni per lo 0,8% degli intervistati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Campo largo, oggi Conte davanti a Schlein per le primarie: il risultato dell’ultimo sondaggio di “Only Numbers”

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