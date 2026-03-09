Sondaggi politici il campo largo in cerca di un leader | alle primarie Conte favorito su Schlein 

Nel campo largo si cercano ancora un leader e una direzione chiara, mentre i sondaggi politici mostrano Conte favorito nelle primarie rispetto a Schlein. La fiducia in Giorgia Meloni rimane bassa, ma la principale difficoltà per questa alleanza è rappresentata dalla mancanza di una figura unificante. La situazione appare fluida e ancora poco definita, con molte incognite sul futuro delle alleanze politiche.

La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader. E così gli ultimi sondaggi evidenziano i motivi per cui la partita in vista delle prossime elezioni politiche (tra non meno di un anno) resta in bilico. Il sondaggio dell’Istituto Piepoli per RaiNews24 evidenzia come nel campo largo sia difficile anche soltanto stabilire quale sia il modo migliore per scegliere un leader. L’ipotesi più giusta, secondo gli elettori, è quella di ricorrere alle primarie. E in caso di primarie, attualmente il favorito sarebbe Giuseppe Conte. Ma la sfida è aperta. Sondaggi elettorali, il campo largo in cerca di leader . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

