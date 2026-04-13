Nei sondaggi politici relativi alle primarie del campo largo, il candidato sostenuto dall’ex premier mantiene il vantaggio rispetto alla sfidante. La sfida tra i candidati si fa più accesa, mentre alcuni esponenti del partito di centrosinistra si mostrano disponibili a candidarsi o a sostenere una candidatura unitaria. Le consultazioni si svolgono in un clima di attesa e mobilitazione, con le primarie considerate un passaggio fondamentale per la scelta del prossimo leader.

La sfida delle primarie si accende. Nei giorni in cui la sindaca di Genova, Silvia Salis, si dice disposta a guidare il campo largo nel caso in cui le venisse chiesto, i sondaggi si concentrano sull’opzione che attualmente tra i progressisti è considerata necessaria: le primarie. In particolare, la rilevazione di Tecnè per l’agenzia Dire evidenzia che Giuseppe Conte sarebbe in vantaggio nella sfida con Elly Schlein. Tra il presidente del Movimento 5 Stelle e la segretaria del Pd la distanza è minima e sono ancora tanti gli indecisi. In più, va detto che non è da escludere l’arrivo di qualche altra candidatura – a partire proprio da Salis – che potrebbe cambiare gli equilibri.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, alle primarie del campo largo Conte resta favorito su Schlein

Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader.

Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su SchleinIl referendum fa sentire i primi effetti nei sondaggi, ma il post-voto apre anche la partita nel campo largo.