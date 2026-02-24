Il calo di Lega e FdI, causato dalla diminuzione di consensi tra gli elettori, si riflette nei sondaggi politici. La perdita di quasi due punti percentuali riguarda entrambi i partiti, mentre il Partito Democratico registra un aumento di gradimento. Questa tendenza si nota soprattutto nelle regioni del Nord, dove il sostegno ai partiti di destra si riduce. I risultati indicano uno spostamento di preferenze che potrebbe influenzare la prossima tornata elettorale.

Lega e Fratelli d'Italia, insieme, perdono quasi due punti percentuali. Intanto il Partito democratico guadagna consensi, anche se tra gli altri partiti del campo largo non va altrettanto bene. Futuro nazionale di Vannacci arriva al 3,1%. Sono alcuni dei risultati della nuova media di sondaggi politici realizzata da Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, FdI e Lega scendono, cresce il Pd: quanti voti prende Futuro Nazionale di VannacciSecondo gli ultimi sondaggi, il calo di FdI e Lega si deve a una diminuzione del supporto degli elettori, mentre il Pd guadagna consensi.

Sondaggi politici, cresce il Pd e cala la destra: quanti voti prenderebbero i partiti alle elezioniSecondo gli ultimi sondaggi, il Partito Democratico mostra una crescita, mentre la destra registra una diminuzione nei consensi.

SONDAGGIO POLITICO EUMETRA LA7 FORMIGLI: LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 15 FEBBRAIO 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sondaggi politici, crollano Lega e FdI mentre il Pd cresce: chi vince alle elezioni; Sondaggi politici, tutti i numeri agitano Meloni: la Lega viene superata ma crollano anche altri big; Sondaggio-Ghisleri, crollo per Pd e Avs: quanto perdono in pochi giorni | Libero Quotidiano.it; Sondaggio Mentana, FdI domina, risalita-Lega e Vannacci frena | Libero Quotidiano.it.

Sondaggi politici, crollano Lega e FdI mentre il Pd cresce: chi vince alle elezioniFebbraio è stato un mese nero, finora, per Fratelli d'Italia e soprattutto per la Lega. Da quando Roberto Vannacci ha fondato un nuovo partito, Futuro nazionale, abbandonando il Carroccio, leghisti e ... fanpage.it

Sondaggi politici, tutti i numeri agitano Meloni: la Lega viene superata ma crollano anche altri bigGli unici a sorridere (fatta eccezione per il Generale), questa settimana, sono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che portano Avs a superare la Lega. Un sorpasso che brucia parecchio nel ... tag24.it

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi stabile, cala il Pd ed il partito di Vannacci | DATI - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: cosa pensano gli italiani del Board di Trump, i partiti verso il referendum sulla Giustizia nell'ultima indagine. Gli orientamenti di voto x.com