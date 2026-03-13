Sondaggi politici calano Fratelli d'Italia e Pd cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci | è al 3,3%
I sondaggi politici mostrano un calo per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle e Azione e Italia Viva aumentano i loro consensi. Futuro Nazionale di Vannacci si attesta al 3,3%, segnando un ulteriore aumento. La Lega ha subito un forte calo, scendendo al 6,5%, e ora si trova dietro sia a Forza Italia che ad Azione e Italia Viva.
Calano FdI e Pd. Recuperano M5s e Avs. Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci, al 3,3%. La Lega è ormai crollata al 6,5%, superata sia da Forza Italia e che da Avs. Ecco l'ultimo sondaggio Eumetra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
