Sondaggi politici calano Fratelli d'Italia e Pd cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci | è al 3,3%

I sondaggi politici mostrano un calo per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle e Azione e Italia Viva aumentano i loro consensi. Futuro Nazionale di Vannacci si attesta al 3,3%, segnando un ulteriore aumento. La Lega ha subito un forte calo, scendendo al 6,5%, e ora si trova dietro sia a Forza Italia che ad Azione e Italia Viva.