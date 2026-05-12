In un pomeriggio dedicato alla cura del bene comune, cittadini, associazioni e giovani si sono ritrovati per lavorare insieme, promuovendo progetti di riqualificazione e inclusione nel territorio. L’evento ha coinvolto diverse realtà locali che hanno collaborato per rendere il quartiere più accogliente e vivo, attraverso attività di pulizia, piantumazione e decorazioni pubbliche. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione e scambio tra i partecipanti.

Un pomeriggio dedicato alla cura del bene comune, alla partecipazione e alla bellezza condivisa. Si è svolta lo scorso fine settimana a Solopaca l’iniziativa “Piantiamo fiori, coltiviamo bellezza!”, promossa dalla Pro Loco Solopaca guidata dalla presidente, la professoressa Adele D’Onofrio, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pompilio Forgione e in collaborazione con il SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione gestito dalla Cooperativa San Rocco, l’Istituto Comprensivo Telese Terme – Solopaca, l’Associazione Commercianti e l’associazione Generazione Solopaca. L’evento ha coinvolto cittadini, famiglie, studenti, associazioni e i ragazzi del progetto SAI in un percorso simbolico e concreto di valorizzazione del centro storico attraverso la sistemazione di fioriere e la cura di alcuni angoli del paese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solopaca fiorisce: cittadini, associazioni e ragazzi insieme per coltivare bellezza e inclusione

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