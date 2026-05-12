L'ex giocatore di nazionalità francese ha partecipato all'intera sessione di allenamento della vigilia insieme ai compagni, a differenza di Pio Esposito, che comunque sarà presente in partita. La presenza del francese in gruppo rappresenta un segnale positivo riguardo al suo recupero in vista della finale. La seduta si è svolta ad Appiano, con tutti i giocatori disponibili, tranne Esposito, che invece prenderà parte all'incontro.

Una piacevole sorpresa, dopo lo spavento di ieri pomeriggio: Marcus Thuram, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, è subito tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese meno di 24 ore fa aveva chiuso leggermente in anticipo la sessione di allenamento a causa di una live contrattura, ma evidentemente non è stato necessario effettuare gli esami: semplice affaticamento, qualche ora di riposo e di nuovo in campo. Thuram ha svolto insieme al resto del gruppo la gran parte degli esercizi preparati da Chivu, torello incluso. E quindi è probabile che a questo punto Tikus sia del tutto arruolabile per la finale di Coppa Italia, magari pure dall'inizio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sollievo Thuram, in gruppo ad Appiano: il francese è recuperato e si candida per la finale

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