Sollievo Thuram in gruppo ad Appiano | il francese è recuperato e si candida dal 1' per la finale

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore del club tedesco ha partecipato all'intera sessione di allenamento con il gruppo prima della finale, a differenza di Pio Esposito, che invece sarà presente in distinta. Il francese, quindi, sembra aver recuperato completamente e si candida per partire dal primo minuto. La squadra si è allenata ad Appiano, preparando la partita decisiva.

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Una piacevole sorpresa, dopo lo spavento di ieri pomeriggio: Marcus Thuram, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, è subito tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese meno di 24 ore fa aveva chiuso leggermente in anticipo la sessione di allenamento a causa di una live contrattura, ma evidentemente non è stato necessario effettuare gli esami: semplice affaticamento, qualche ora di riposo e di nuovo in campo. Thuram ha svolto insieme al resto del gruppo la gran parte degli esercizi preparati da Chivu, torello incluso. E quindi è probabile che a questo punto Tikus sia del tutto arruolabile per la finale di Coppa Italia, magari pure dall'inizio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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