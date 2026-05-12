Sollievo Thuram in gruppo ad Appiano | il francese è recuperato e si candida dal 1' per la finale

L'ex giocatore del club tedesco ha partecipato all'intera sessione di allenamento con il gruppo prima della finale, a differenza di Pio Esposito, che invece sarà presente in distinta. Il francese, quindi, sembra aver recuperato completamente e si candida per partire dal primo minuto. La squadra si è allenata ad Appiano, preparando la partita decisiva.

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