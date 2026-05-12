Solidarietà dal Friuli al Venezuela 50mila euro per un ambulatorio a Maracaibo

Dal Friuli al Venezuela, arriva una donazione di 50mila euro destinata a finanziare l'allestimento di un nuovo ambulatorio a Maracaibo. La somma fa parte di un sostegno concreto proveniente dalla regione italiana, in risposta alle esigenze di assistenza sanitaria nel paese sudamericano. La collaborazione tra le due realtà si basa su una storia di presenza e continuità dell'emigrazione friulana nel secondo dopoguerra.

C'è un legame forte tra Friuli e Venezuela, dove ancora oggi vivono molti discendenti dell'emigrazione friulana nel secondo dopoguerra. Oggi questo legame è ulteriormente rafforzato, nel nome della solidarietà. è stato presentato stamattina il progetto di cooperazione internazionale “Una goccia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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