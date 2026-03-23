La storia di Filena Zanchelli, la 12enne di Guardia Sanframondi affetta da tetraparesi spastica, sta superando i confini del suo paese, attraversando l’intero Sannio e raggiungendo anche altre realtà fuori regione. Un’ondata di solidarietà che cresce giorno dopo giorno e che racconta una comunità capace di stringersi attorno a una famiglia nel momento del bisogno. La raccolta fondi lanciata per consentire alla piccola di affrontare un percorso di cura sperimentale a Monterrey, in Messico, sta coinvolgendo sempre più persone. Non solo attraverso la piattaforma online di GoFundMe, che ha ormai raggiunto quasi 50mila euro, ma anche grazie a una mobilitazione concreta, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Filena, la solidarietà corre veloce: il Sannio si mobilita e la raccolta fondi sfiora i 50mila euro

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