Solet, giocatore dell’Udinese, ha manifestato interesse per un trasferimento all’Inter, che attualmente sembra essere la sua prima scelta. La società nerazzurra sembra pronta a fare passi avanti per assicurarsi il calciatore, mentre restano in attesa di sviluppi riguardo alla trattativa. La situazione è monitorata sia dai club coinvolti che dagli addetti ai lavori, con l’attenzione rivolta agli eventuali accordi futuri.

di Alberto Petrosilli Solet dell’Udinese guarda a Milano: l’Inter resta la destinazione preferita. I nerazzurri possono stringere la presa. Oumar Solet continua ad essere uno dei nomi più monitorati dall’ Inter in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il difensore centrale dell’ Udinese avrebbe deciso di dare priorità assoluta ai nerazzurri, nonostante le numerose attenzioni ricevute dall’estero. Sul classe 2000, infatti, si sarebbero mossi anche diversi club di Premier League e Ligue 1, pronti a inserirsi nella corsa per il giocatore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La volontà del centrale francese, però, sarebbe chiara: aspettare l’Inter prima di prendere in considerazione altre opportunità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Solet mette l’Inter in cima alla lista delle proprie preferenze: attesa per gli sviluppi con l’Udinese

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