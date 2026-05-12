Questa settimana nel novarese e nel Vco si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Dopo giornate di sole e vento, sono previste precipitazioni e temporali che alterneranno il clima. Le temperature si manterranno generalmente al di sotto delle medie stagionali, contribuendo a rendere i giorni successivi particolarmente instabili. La situazione atmosferica continuerà a cambiare nel corso dei prossimi giorni, con condizioni spesso ventose e umide.

Sarà una settimana piuttosto dinamica, a tratti ventosa e fresca con temperature generalmente sotto le medie del periodo, quella appena iniziata nel novarese e Vco.Dopo i temporali di lunedì, l'ingresso di aria più fredda e secca da Nord Ovest favorirà però un miglioramento con ritorno a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Settimana instabile sull’Italia: piogge e temporali, poi torna il soleRoma - Una fase perturbata condiziona gran parte della Penisola con piogge diffuse e calo termico, ma da giovedì è atteso un graduale miglioramento...

Meteo, weekend di sole ma da lunedì arriva il cambio radicale: tornano piogge e temporaliABBONATI A DAYITALIANEWS Fine settimana stabile e temperature in aumento Il primo weekend di maggio sarà accompagnato da condizioni meteo favorevoli...

Argomenti più discussi: Sole e vento, poi tornano piogge e temporali: settimana turbolenta tra Novara e il Vco; Rinnovabili, In Puglia 700 richieste senza risposta; Meteo, dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo: nuvole e pioggia in arrivo; Grandine in Bergamasca e forti temporali, martedì torna il sole con il vento - Foto e video.

Meteo Italia tra sole e temporali: breve tregua giovedì, poi torna il maltempo con il vortice afro mediterraneo x.com

Ultime ore di instabilità e vento, poi sarà bel tempo con sole e temperature mitiUltime ore di instabilità e vento, poi finalmente, l'altra pressione raggiungerà l'Italia portando il bel tempo per diversi giorni. Sono in questa in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, ... ansa.it