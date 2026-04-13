Questa settimana l’Italia ha vissuto condizioni meteorologiche instabili con piogge frequenti e temporali in molte regioni, accompagnati da una diminuzione delle temperature. Tuttavia, a partire da giovedì, sono previste condizioni di tempo più stabile e soleggiato, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Roma - Una fase perturbata condiziona gran parte della Penisola con piogge diffuse e calo termico, ma da giovedì è atteso un graduale miglioramento meteo. L’Italia si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da una persistente instabilità atmosferica, legata alla presenza di un vortice ciclonico che continuerà a influenzare il tempo almeno fino a metà settimana. La tendenza generale indica ancora piogge, rovesci e temporali, seguiti però da un progressivo miglioramento a partire da giovedì. Nella giornata di martedì 14 aprile, il quadro resta diffusamente perturbato. Al Nord si alternano schiarite sulle Alpi e condizioni instabili altrove, con precipitazioni anche localmente intense, soprattutto nelle ore mattutine.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana instabile sull’Italia: piogge e temporali, poi torna il sole

Meteo, settimana instabile sull’Italia: piogge, temporali e neve in AppenninoAncona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso.

Leggi anche: Meteo in Puglia: arriva il ciclone 'Pedro' con piogge e temporali, sabato instabile ma poi torna il sole

Temi più discussi: Meteo Italia, settimana instabile con piogge e sabbia sahariana: calo termico e allerta temporali; Meteo. Prossima settimana con vortice sull'Italia: da lunedì tornano piogge e temporali con calo termico; Caldo già finito? Cambia tutto: piogge e freddo, ecco dove e quando. Le previsioni meteo; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature.

Settimana instabile sull’Italia: piogge e temporali, poi torna il soleMeteo Roma - 13/04/2026 20:00 - Una fase perturbata condiziona gran parte della Penisola con piogge diffuse e calo termico, ma da giovedì è atteso un graduale miglioramento ... abruzzo24ore.tv

Meteo Italia – settimana che inizia movimentata con la circolazione depressionaria, alta pressione di nuovo a seguireMeteo - piogge e temporali in Italia con la circolazione depressionaria in movimento sul Mediterraneo, ritorno dell'alta pressione a seguire ... centrometeoitaliano.it

Pioggia e neve in quota: inizio settimana instabile sulle Dolomiti x.com

Piogge, temporali, vento e calo termico segneranno l’inizio di una settimana più instabile, ricordandoci che la primavera è una stagione di transizione, capace di sorprendere. - facebook.com facebook