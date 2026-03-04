Primavera in anticipo sull’Italia | temperature fino a 20 gradi e clima da aprile

L’Italia sta vivendo un’anticipata stagione primaverile con temperature che raggiungono i 20 gradi e un clima tipico di aprile. L’alta pressione, che si è stabilita sul Paese, impedisce alle perturbazioni di passare e favorisce giornate di stabilità e temperature miti. Dopo mesi caratterizzati da piogge frequenti e freddo intenso, il clima si mantiene piacevole e soleggiato.

L'Italia vive un assaggio di primavera con largo anticipo, grazie a un robusto campo di alta pressione che sta riportando stabilità e temperature decisamente miti dopo mesi segnati da piogge continue e freddo intenso. I termometri sono pronti a sfiorare i 20 gradi da Nord a Sud, un valore decisamente anomalo per l'inizio di marzo. Attenzione però ad alcuni fenomeni tipici delle fasi anticicloniche: nebbie diffuse in Pianura Padana e nubi persistenti sulle regioni centrali nelle prossime ore. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la causa di questo scenario è chiara: "l'anticiclone ha eretto uno scudo sul Mediterraneo centrale".