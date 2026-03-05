In Italia, il clima di fine marzo presenta temperature miti e giornate soleggiate, con aria calda che invita a lasciar riposte le giacche. Tuttavia, l’equinozio del 20 marzo potrebbe portare una perturbazione con piogge, vento e un calo improvviso delle temperature. Le condizioni attuali ricordano quelle di un aprile inoltrato, ma il tempo potrebbe cambiare in modo deciso nelle prossime settimane.

Sole e clima primaverile sull’Italia fino a metà marzo. Ma per l’equinozio del 20 potrebbe arrivare un forte peggioramento del meteo. Aria tiepida, sole che scalda la pelle, e le giacche ormai riposte nell’armadio. Il meteo di questo fine marzo assomiglia molto da vicino a quello tipico del mese di aprile inoltrato. Insomma l’Italia sta vivendo un anticipo di primavera piuttosto evidente, tanto che in molti sembrano convinti che l’inverno e il maltempo siano ormai alle spalle. Peccato che le cose non stiano affatto così perché all’orizzonte qualcosa si muove. L’alta pressione ha deciso di piazzare le tende sulla Penisola e, almeno fino a metà mese, difficilmente cambierà idea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sole e clima da aprile sull’Italia, ma l’equinozio del 20 marzo potrebbe portare la “tempesta di primavera” con piogge, vento e brusco calo delle temperature.

Primavera in anticipo sull’Italia: temperature fino a 20 gradi e clima da aprileL’Italia vive un assaggio di primavera con largo anticipo, grazie a un robusto campo di alta pressione che sta riportando stabilità e temperature...

Meteo, ciclone di San Valentino sull’Italia: pioggia, vento e brusco calo delle temperatureUn’ondata di maltempo intenso, venti di burrasca, neve anche a quote collinari e temperature in forte diminuzione sta interessando l’Italia per...

Aggiornamenti e notizie su Sole e clima da aprile sull'Italia ma....

Temi più discussi: Ancora alta pressione: sole, nubi e temperature da fine marzo (ma l'aria è inquinata); Il meteo di lunedì 2 marzo: qualche pioggia al Centro-Nord, poi sole e temperature sopra la media. A Firenze, Roma e Napoli 20°C; Non ci libereremo delle nuvole: le previsioni meteo di inizio marzo; Bari baciata dal sole, è tra le città italiane con il clima più favorevole.

Primavera in anticipo: sole, temporali e clima mite sull’ItaliaDalla prossima settimana l’Italia si prepara a vivere una fase dal sapore decisamente primaverile. Non saranno soltanto le temperature miti a ... meteogiornale.it

Meteo weekend: primavera in anticipo con sole e caldo ma qualche pioggia al Nord. Le previsioniIl weekend arriva con clima primaverile in gran parte d’Italia: sole e temperature fino a 20 gradi al Sud e sulle Isole, qualche nube o pioggia solo al Nord. Occhio alla nebbia ... firstonline.info

«Le immagini da Los Angeles parlano da sole: tra noi c’è una sintonia che nessuno può mettere in dubbio. » Dopo la mancata partecipazione di Kylie Jenner agli Actor Awards, evento in cui la sua assenza ha subito scatenato domande tra i fan che ormai la rit - facebook.com facebook

Dalla vita interiore del Sole previsioni più precise del meteo spaziale. Pubblicati 40 anni di dati sui cambiamenti che avvengono tra i cicli solari #ANSA x.com