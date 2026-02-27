L’anticiclone africano domina il weekend portando sole e temperature elevate su buona parte dell’Italia, con un caldo insolito per il periodo. In alcune regioni, come Piemonte e Liguria, sono previste piogge che contrastano con il clima secco e caldo che interessa il resto del paese. Nonostante il calendario indichi ancora fine febbraio, le condizioni atmosferiche suggeriscono un’aria più primaverile.

Weekend mite e soleggiato quasi ovunque. Piogge solo al Nord-Ovest tra domenica e lunedì. Temperature fino a 10° oltre la media. Qualcuno guardando fuori dalla finestra potrebbe pensare di essere in aprile, ma il calendario non mente e dice che, in realtà, siamo ancora a fine febbraio. Come emerge dalle ultime previsioni meteo per il weekend, sull’Italia l’alta pressione sarà dominante, con cielo terso e temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Una parentesi primaverile e quasi surreale che arriva quando siamo ancora nel pieno dell’inverno meteorologico. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone africano sta “bloccando qualsiasi perturbazione”, garantendo quasi ovunque stabilità diffusa, mari calmi e venti deboli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge

Anticiclone dell’Immacolata: in arrivo sole e caldo anomalo nel weekendDopo le ultime piogge, l’anticiclone dell’Immacolata porterà un weekend stabile con sole diffuso e temperature sopra la media Le ultime ventiquattro...

Meteo, ultime piogge su Sicilia e Calabria: poi arriva il caldo anomalo dell’ImmacolataMeteo: stop alle perturbazioni nei prossimi giorni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Meteo: nebbie a parte, l'Anticiclone scalderà fino a 9°C oltre la norma in molte zone. Parla Lorenzo Tedici; Meteo temperature - Con l'anticiclone africano rialzo termico e valori sopra media, soprattutto in montagna. Mappe; Meteo, marzo inizia con sole e caldo record ovunque: inverno sparito?; Anticiclone Africano, inverno al capolinea.

L’anticiclone africano domina l’Italia, fino a 10°C oltre la media: ma arriva qualche pioggiaClima primaverile ovunque. Sole e temperature sopra la media, solo qualche pioggia al Nord-Ovest ... adnkronos.com

Meteo, Giuliacci scatenato: Ignoranza!. La verità sull'anticiclone e le previsioniEcco le previsioni meteo di Mario Giuliacci che torna al centro dell’attenzione con le sue analisi sul tempo che attende la Italia nei prossimi ... iltempo.it

Meteo: un anticiclone da record assicura la stabilità, qualche nube da domenica Ci attende un inizio di marzo con una maggiore variabilità, anche se fino a mercoledì non si intravedono fenomeni... - facebook.com facebook

Previsioni #meteo, #Giuliacci scatenato: "Ignoranza!". La verità sull'anticiclone x.com