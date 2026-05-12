Domani sera, l’Atalanta sarà impegnata nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, con l’obiettivo di tornare in Europa dopo quasi un decennio. La squadra punta alla qualificazione in Conference League, ma questa possibilità si concretizza solo in caso di vittoria contro i biancocelesti. Nel frattempo, l’Inter, che si trova in finale di coppa, rappresenta l’avversario diretto per il passaggio alla competizione continentale.

L’Atalanta domani sera tifa Inter, per ritrovare l’Europa per la nona volta nell’ultimo decennio. Qualificazione in Conference League possibile, infatti, solo se i campioni d’Italia batteranno la Lazio nella finale di Coppa Italia. La Dea ha fatto la sua parte con la vittoria in casa del Milan, ma il suo destino è legato all’esito della finale di Roma, da cui dipenderanno inevitabilmente anche le scelte per il futuro prossimo atalantino. La strategia del club dei Percassi, intenzionati ad affidare il ruolo di prossimo direttore sportivo a Cristiano Giuntoli, rimane quella di competere per le prime quattro posizioni e tornare in Champions. E la scelta di Giuntoli rappresenterebbe anche un messaggio chiaro sulla volontà di restare ad alto livello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sognando l’europa. Palladino e la Dea si aggrappano alla Beneamata

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