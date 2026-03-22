Atalanta Verona 1-0, la rete di Zappacosta permette alla Dea di rientrare in piena lotta per l’Europa League. Per gli scaligeri B ad un passo. Il pomeriggio della New Balance Arena ha emesso un verdetto pesante per la classifica di entrambe le compagini: l’ Atalanta Verona si è conclusa con un 1-0 sofferto che rilancia le ambizioni europee dei nerazzurri e sprofonda gli scaligeri in una crisi quasi irreversibile. La squadra di Palladino ritrova i tre punti, ma ha dovuto faticare più del previsto contro un avversario che, nonostante l’ultimo posto in graduatoria, ha venduto cara la pelle fino all’ultimo secondo. L’avvio del match Atalanta Verona è stato un monologo dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Verona 1-0, Zappacosta regala un successo importante alla Dea. La squadra di Palladino si porta a -4 dalla Juve

Articoli correlati

Leggi anche: L’Atalanta torna a vincere dopo un mese: Zappacosta affonda il Verona e riavvicina la Dea all’Europa

Chiarenza su Atalanta Juve: «La Dea è ritornata con Palladino ad essere la squadra che può farti male in tutti i modi. Sui bianconeri di Spalletti dico questo»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Contenuti e approfondimenti su Atalanta Verona

Temi più discussi: Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Atalanta-Verona | Serie A 2025/26; LIVE | Atalanta-Verona, in attesa del via; Pronostico Atalanta-Verona quote analisi 30ª giornata Serie A.

Atalanta-Verona 1-0: Zappacosta condanna l'Hellas, Palladino a -1 da GasperiniLa Dea torna al successo in campionato dopo un mese di digiuno e sale a quota 50, a una sola lunghezza dal sesto posto occupato dai giallorossi. Quinta sconfitta nelle ultime sei uscite per i giallobl ... corrieredellosport.it

Calcio Serie A: Atalanta-Hellas Verona 1-0In una stagione da dimenticare arriva l'ennesima sconfitta dei gialloblù che rimangono a quota 18 punti con 9 lunghezze di distacco dalla zona salvezza ... rainews.it

436 VOLTE MARTEN DE ROON Momento da brividi alla New Balance Arena dopo Atalanta-Verona, con l'omaggio al centrocampista olandese divenuto ufficialmente il calciatore con più presenze della storia dei nerazzurri 436 Gli striscioni del facebook

Atalanta-Verona 1-0, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com