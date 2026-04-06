L’Atalanta ha vinto 3-0 sul campo del Lecce nel match di Serie A giocato al Via del Mare. Con questa vittoria, la squadra bergamasca si porta a 53 punti in classifica, avvicinandosi alla Roma, sconfitta ieri dall’Inter a San Siro, e alla Juventus, che giocherà contro il Genoa nel pomeriggio. La gara si è conclusa con il team ospite che ha conquistato i tre punti senza subire reti.

L’ Atalanta batte il Lecce al Via del Mare per 0-3 e si avvicina al sesto posto con 53 punti, appena uno in meno della Roma, sconfitta ieri a San Siro dall’Inter, e della Juventus, attesa alle 18 in campo contro il Genoa. La Dea ora può sognare davvero un posto in Europa, per lo meno in Conference League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Lecce (@uslecce) Nerazzurri in vantaggio al 29? con un gran gol di Scalvini, mattatore anche del match dell’andata. Nella ripresa, dopo una prima fase in cui il Lecce prova a recuperare sfiorando il pari, la squadra di Palladino allunga e rischia la goleada. Il 2-0 lo segna al 59? l’ex Krstovic dopo aver fallito un primo tentativo neutralizzato in corner da Falcone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Lecce-Atalanta 0-3: la Dea si avvicina alla Roma e sogna un posto in Europa

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Serie A, l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’EuropaTutto facile per la squadra di Palladino, che ipoteca il match già nel primo tempo con le reti di Krstovic e Zappacosta.

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Lecce-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa gara tra Lecce e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook