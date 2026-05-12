Socialmente pericolosa | Daspo Willy per la baby bulla
Un provvedimento di Daspo Willy è stato emesso nei confronti di una giovane coinvolta in episodi di violenza contro coetanei. I fatti sono avvenuti in un’area pubblica, e la ragazza è stata riconosciuta responsabile di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di altre persone. La decisione mira a prevenire ulteriori azioni di questo tipo, tutelando la sicurezza di chi si trova in luoghi pubblici.
Giovani violenti, una piaga della società. Ecco perché è fondamentale una reazione energica da parte dello Stato per isolare chi si macchia di episodi gravi a carico di persone indifese. Ieri 11 maggio i poliziotti della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno dato esecuzione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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