Socialmente pericolosa | Daspo Willy per la baby bulla

Un provvedimento di Daspo Willy è stato emesso nei confronti di una giovane coinvolta in episodi di violenza contro coetanei. I fatti sono avvenuti in un’area pubblica, e la ragazza è stata riconosciuta responsabile di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di altre persone. La decisione mira a prevenire ulteriori azioni di questo tipo, tutelando la sicurezza di chi si trova in luoghi pubblici.

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Giovani violenti, una piaga della società. Ecco perché è fondamentale una reazione energica da parte dello Stato per isolare chi si macchia di episodi gravi a carico di persone indifese. Ieri 11 maggio i poliziotti della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno dato esecuzione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arresto e Daspo Willy per un 32enneCITTÀ DI CASTELLO - Arresto e Daspo Willy: sono le misure scattate a seguito del violento pomeriggio vissuto in un bar tifernate, dove un... Valera Fratta: 12 Daspo Willy dopo la rissa nel barUna violenta rissa ha sconvolto la tranquilla realtà di Valera Fratta, nel cuore del Lodigiano, portando a provvedimenti restrittivi per dodici...