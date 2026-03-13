A Valera Fratta, nel Lodigiano, dodici persone sono state colpite da 12 Daspo Willy dopo una rissa avvenuta in un bar. L’episodio ha causato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato i partecipanti e applicato le misure di prevenzione. Nessun dettaglio sulle cause o sui nomi delle persone coinvolte.

Una violenta rissa ha sconvolto la tranquilla realtà di Valera Fratta, nel cuore del Lodigiano, portando a provvedimenti restrittivi per dodici persone coinvolte nello scontro. Il questore Pio Russo ha firmato i divieti di accesso ai locali pubblici tra il pomeriggio e la mattina presto, con durate che variano da uno a tre anni. L’episodio si è verificato all’interno di un bar, dove gli scontri hanno causato danni ingenti alla struttura e feriti tra i presenti. Tra i soggetti sanzionati figurano undici adulti e un minorenne italiano, provenienti da diverse nazionalità, inclusi cittadini extracomunitari e comunitari. La divisione anticrimine della Questura di Lodi ha gestito gli accertamenti dopo la segnalazione dei carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valera Fratta: 12 Daspo Willy dopo la rissa nel bar

