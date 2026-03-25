A Città di Castello un uomo di 32 anni è stato arrestato e colpito dal Daspo Willy dopo aver provocato un pomeriggio di violenza in un bar tifernate. L’individuo, di origine albanese e residente a Umbertide, ha causato più episodi di aggressione e ha opposto resistenza durante le operazioni di polizia. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

CITTÀ DI CASTELLO - Arresto e Daspo Willy: sono le misure scattate a seguito del violento pomeriggio vissuto in un bar tifernate, dove un trentaduenne (di origine albanese residente a Umbertide) ha trasformato il locale pubblico in un teatro di aggressioni e resistenza. Tutto è iniziato con una chiamata d’emergenza alle forze dell’ordine per una lite che minacciava l’incolumità degli avventori presenti. All’arrivo degli agenti di polizia del commissariato, la situazione è apparsa critica: l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha dapprima rifiutato le procedure di identificazione, ma la tensione è degenerata quando ha tentato di aggredire fisicamente il “rivale“, venendo bloccato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arresto e Daspo Willy per un 32enne

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