Il pilota della Mercedes sta attirando l’attenzione dei giovani, specialmente della Generazione Z, grazie alla sua presenza sui social e in televisione. La sua popolarità sta contribuendo a rinnovare l’interesse verso la Formula 1, che continua a espandersi nel pubblico più giovane. La sua immagine e le sue performance stanno portando nuova audience al mondo delle corse, rendendolo uno dei volti più noti tra i fan più giovani.

Kimi Antonelli è la faccia fresca e pulita che mancava. Kimi Antonelli è il talento precoce che ha stravolto le gerarchie. Kimi Antonelli è il portavoce involontario della Next Gen che tutti gli sport – nell’era dell’intrattenimento digitale – vogliono conquistare. La Formula 1 è pienamente consapevole di avere tra le mani una pepita d’oro, in grado di agire come un propulsore in questa fase di crescita senza precedenti. Il presidente e a.d. Stefano Domenicali ha dichiarato alla Gazzetta: “Kimi fa parte della nuova generazione che guiderà il nostro sport verso il futuro. È un pilota incredibile, leader del campionato, ma è anche una persona fantastica e una risorsa per la F.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Social, tv, il cuore della Gen Z: l'effetto Kimi Antonelli sulla Formula 1

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