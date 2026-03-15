Chi è Andrea Kimi Antonelli il Sinner della Formula 1 italiana

Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano, ha conquistato la vittoria nel Gran Premio della Cina al volante di una Mercedes. Si tratta della prima vittoria di un pilota italiano nel campionato del mondo dal 2006, quando Giancarlo Fisichella vinse il Gran Premio della Malesia. Antonelli ha battuto gli avversari in una gara disputata recentemente.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. È il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell. Rimonta memorabile all'esordio nel 2025. Nonostante le grandi aspettative, il weekend inaugurale della stagione 2025 della Formula 1 non aveva riservato che delusioni per i tifosi della Ferrari. Un errore di strategia del muretto ha relegato nelle retrovie le due Rosse, gettando acqua sugli entusiasmi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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