Discover Kimi | le origini su Sky di Antonelli il nuovo talento italiano della Formula 1

Un nuovo talento italiano della Formula 1 si fa conoscere attraverso un documentario su Sky. La serie si concentra sulla carriera di Andrea Kimi Antonelli, partendo dai primi passi nel kart fino ad arrivare alla Mercedes, dove ha preso il posto di Lewis Hamilton. La produzione intitolata

Dal kart alla Mercedes, raccogliendo il testimone di Lewis Hamilton: la storia di Andrea Kimi Antonelli è già leggenda, e Sky Sport la racconta da dentro con "Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della Formula 1". Tre episodi, immagini inedite, testimonianze esclusive e la voce di Toto Wolff che ha scelto di puntare tutto su di lui. Un documentario che non è solo un riassunto di gare e trofei, ma uno sguardo ravvicinato sull’ evoluzione di un bambino prodigio diventato il futuro della Formula 1. Iscriviti per non perderti nessun episodio di Discover Kimi. Seguilo su Sky e NOW. Commenta qui sotto: pensi che Antonelli possa davvero raccogliere l’eredità di Hamilton? Digital-News.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Discover Kimi: le origini su Sky del nuovo talento italiano della Formula 1

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