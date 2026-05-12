SNA a L’Aquila | via alla ricerca per la nuova sede da 20 milioni

A L’Aquila sono iniziate le ricerche per individuare una nuova sede di circa 3.000 metri quadrati, con un budget di 20 milioni di euro. La scelta dell’immobile richiede il rispetto di specifici requisiti tecnici, senza che siano stati ancora definiti dettagli particolari. L’arrivo dei funzionari nell’edificio potrebbe avere ripercussioni sul commercio locale, anche se non sono stati ancora comunicati effetti ufficiali.

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? Punti chiave Quali requisiti tecnici deve rispettare l'immobile da 3mila metri quadrati?. Come influirà l'arrivo dei funzionari sul commercio locale dell'Aquila?. Dove si terranno le lezioni prima dell'apertura della sede definitiva?. Chi gestirà concretamente l'individuazione della nuova struttura per il polo?.? In Breve Investimento di 20 milioni euro tramite il Piano nazionale complementare al PNRR.. Lezioni temporanee presso Palazzo Spaventa con l'Università degli Studi dell'Aquila dal 12 maggio.. Requisiti tecnici prevedono spazi superiori ai 3mila metri quadrati con standard antisismici.. Indotto economico previsto per botteghe e servizi locali grazie al flusso di professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SNA a L’Aquila: via alla ricerca per la nuova sede da 20 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate L’Aquila punta al futuro: 20 milioni per il polo della SNA? Cosa sapere La giunta di L'Aquila avvia indagine di mercato con 20 milioni di euro per la SNA. Leggi anche: Futuro Nazionale: nuova sede a Forlì, 20 minuti da Predappio Argomenti più discussi: Polo Sna: pubblicato avviso per la sede, ministro Zangrillo a L’Aquila; Polo SNA Abruzzo, pubblicato l’avviso per la sede definitiva; Polo SNA Abruzzo, pubblicato avviso per la sede definitiva; Il ministro Zangrillo parteciperà all'inaugurazione delle attività formative del Polo Sna dell'Abruzzo. Polo Sna, inizia la ricerca della sede: via libera all’indagine di mercatoLa giunta comunale dell’Aquila ha approvato la delibera di indirizzo che avvia le procedure per l’individuazione della sede del Polo formativo territoriale dell’Abruzzo della Scuola Nazionale ... laquilablog.it