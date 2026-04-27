L’Aquila punta al futuro | 20 milioni per il polo della SNA

La giunta di L'Aquila ha avviato un'indagine di mercato per un investimento di 20 milioni di euro destinato alla SNA, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. L'obiettivo è sviluppare un polo dedicato alla formazione della pubblica amministrazione, nell'ambito del progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa iniziativa punta a rafforzare le capacità delle strutture pubbliche attraverso un centro specializzato.

? Cosa sapere La giunta di L'Aquila avvia indagine di mercato con 20 milioni di euro per la SNA.. Il progetto Pnrr mira a creare un polo nazionale per la formazione della pubblica amministrazione.. La giunta comunale ha dato il via libera alla ricerca di spazi idonei per ospitare il polo formativo dell’Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione, avviando un’indagine di mercato per individuare immobili pubblici o privati all’Aquila. Siamo a un punto di svolta per la nostra città, proprio mentre si discute di come ricostruire non solo le pietre, ma anche il futuro professionale di chi dovrà gestire la cosa pubblica. La delibera di indirizzo approvata dalla giunta punta a concretizzare gli obiettivi del Piano Nazionale Complementare al Pnrr, pensato specificamente per le zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila punta al futuro: 20 milioni per il polo della SNA Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Notizie correlate Damasco punta al futuro: 300 milioni per il polo The BeaumontIl ministero del turismo siriano e Ezdihar Holding avviano la costruzione di The Beaumont a Damasco, un complesso multifunzionale da 250-300 milioni... L’Aquila: 4 milioni per un polo tra memoria e futuro studentescoL’Aquila onora il ricordo delle vittime del sisma del 2009 e la figura di Antonietta Centofanti attraverso una serie di riti commemorativi e progetti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Archeoclub L’Aquila, il 19 aprile visita al borgo e al castello di Barisciano; Comitato civico per L'Aquila sicura; L’AQUILA CITTÀ TERRITORIO: 2 MLN PER OPERE DIFFUSE NEL SEGNO DELLA CULTURA, AL VIA PROGETTO; In bici dall’Aquila a Capo Nord, l’impresa porta i simboli d’Abruzzo sul tetto d’Europa. Ai Weiwei al Maxxi L'Aquila, 'Aftershock' dal 29 aprile al 6 settembreUn artista che ha trasformato macerie, censura, conflitto e ricordi in linguaggio visivo arriva negli spazi di Palazzo Ardinghelli. (ANSA) ... ansa.it L’Aquila Città territorio, via al progetto: 2 milioni per la rete culturale del cratereParte da Palazzo Margherita il progetto Segni e Voci di Paesaggio, tassello dell’intervento strategico L’Aquila Città Territorio, finanziato con 2 milioni di euro nell’ambito del programma Restart ... laquilablog.it Leggi su Tgr Abruzzo Comitato civico per L'Aquila sicura Subito un centinaio di adesioni al banchetto in centro, si punta a sbloccare il controllo di vicinato - facebook.com facebook