Futuro Nazionale | nuova sede a Forlì 20 minuti da Predappio

Futuro Nazionale ha aperto una nuova sede a Forlì, situata in via Caterina Sforza, a circa 20 minuti da Predappio. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti del movimento, che hanno sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per le attività politiche locali. La sede si trova in una zona centrale della città e si propone come punto di riferimento per i sostenitori del partito nella regione.

Una nuova realtà politica si sta aprendo a Forlì, a pochi passi da Predappio. La sede di Futuro Nazionale è stata inaugurata in via Caterina Sforza n. 61, guidata dall'avvocato Francesco Minutillo. L'evento segna l'inizio del tesseramento partito il primo marzo, con un forte richiamo ai valori tradizionali e una chiara rottura con le formazioni politiche precedenti. Il contesto geografico è fondamentale: la zona di Predappio, luogo natale del Duce, funge da epicentro per questa nuova organizzazione. La presenza del generale Roberto Vannacci come leader conferisce autorità al progetto. Non si tratta di un semplice gruppo locale, ma di una struttura che mira a raccogliere chi si sente abbandonato dalla politica attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Futuro nazionale di Vannacci apre sede vicino a Predappio, la guida il legale che difende i saluti romani Leggi anche: Futuro Nazionale, il neo partito di Vannacci apre una sede a Forlì: "Crescita significativa, adesioni da tutto il mondo della destra" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Futuro Nazionale. Temi più discussi: Futuro Nazionale, il neo partito di Vannacci apre una sede a Forlì: Adesioni da tutto il mondo della destra; Nasce anche a Verona Futuro Nazionale; Futuro Nazionale: nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci; Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma dal basso con i comitati. Futuro nazionale di Vannacci apre sede vicino a Predappio, la guida il legale che difende i saluti romaniApre a Forlì la sede di Futuro nazionale. A venti minuti di macchina da Predappio, cittadina natale del Duce, gli uomini del generale Roberto Vannacci si sono dati appuntamento negli scorsi giorni. In ... adnkronos.com FUTURO NAZIONALE Foggia, Futuro Nazionale lancia il primo Comitato Costituente localeL’onorevole Rossano Sasso, fondatore di FN in Puglia e nel Sud Italia, ha sottolineato la collocazione politica e identitaria del movimento ... statoquotidiano.it LabTv. . Anche ad Avellino si presenta “Futuro Nazionale”. Questa mattina la conferenza stampa con uno dei coordinatori per la Campania di questa fase costituente, Lello Di Capua, che con Sabino Morano ha illustrato i prossimi passi del partito e gli immine - facebook.com facebook Meno destra omeopatica, più destra vera: Futuro Nazionale è l’idea che diventa azione. #avantitutta x.com