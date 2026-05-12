Smedley | aggiornamenti Ferrari un ciclo vizioso deprimente
Recentemente sono emersi nuovi dettagli sugli aggiornamenti della Ferrari, in particolare riguardo alle modifiche apportate durante il Gran Premio di Miami. Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per capire se queste modifiche abbiano influenzato lo sviluppo della vettura. Nel frattempo, si discute sulla differenza tra le simulazioni in laboratorio e i risultati in pista, che potrebbe aver contribuito a un vantaggio competitivo limitato.
? Domande chiave Perché gli aggiornamenti di Miami hanno bloccato lo sviluppo Ferrari?. Come influisce la discrepanza tra simulatore e pista sul vantaggio attuale?. Chi deve decidere se fermare la produzione di nuovi componenti?. Quanto tempo può permettersi Maranello prima che la McLaren sorpassi?.? In Breve Il vantaggio Ferrari sulla McLaren si è ridotto a soli 16 punti dopo Miami.. Otmar Szafnauer evidenzia il rischio di drenare budget per correggere errori di simulazione.. Smedley segnala il blocco dello sviluppo causato dalla mancata correlazione tra dati e pista.. Il personale tecnico deve gestire l'ingegneria inversa invece di progettare nuovi componenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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