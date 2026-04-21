F1 nuovi aggiornamenti Ferrari | metà macchina nuova a Miami cosa cambierà

La Ferrari si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Miami con una serie di aggiornamenti sulla SF-26. La metà della vettura riceverà modifiche significative, che saranno presentate durante l’evento. La squadra sta lavorando per migliorare le prestazioni e ha annunciato che sarà un pacchetto di cambiamenti importante. I dettagli tecnici verranno svelati nei prossimi giorni prima della gara.

Ci siamo, la Ferrari è pronta a tornare in pista. In vista dell’imminente Gran Premio di Miami, la Ferrari si appresta a introdurre un massiccio pacchetto di aggiornamenti sulla SF-26. La Ferrar SF-26 è pronta a scendere in pista con una versione 2.0. La Rossa, come preventivato, è pronta ad intervenire in modo radicale sul corpo vettura, che in Florida si presenterà rinnovato per circa la metà delle sue componenti, deriva in gran parte dalle criticità prestazionali riscontrate sull’attuale Power Unit. Per compensare questo svantaggio strutturale del motore, il reparto tecnico guidato da Diego Tondi ha concentrato ogni sforzo sull’efficienza aerodinamica e sul telaio.🔗 Leggi su Sportface.it

ADUO FERRARI, ALA MACARENA, TEST, CASO BEARMAN E NOVITÀ DELLA FIA - Luca Virno

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