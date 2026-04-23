Inaugurato il centro diurno GIOi | un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescenti

Oggi a San Giovanni Valdarno è stato aperto il centro diurno GIOi – Intensivo Giovani, un nuovo servizio pensato per supportare gli adolescenti con problemi di salute mentale. La struttura offre spazi e risorse specifiche per ragazzi che affrontano diverse difficoltà legate al benessere psicologico. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti locali e operatori sanitari, pronti a mettere in funzione questa nuova iniziativa.

È stato inaugurato questo pomeriggio, a San Giovanni Valdarno, il centro diurno GIOi – Intensivo Giovani, nuova struttura dedicata agli adolescenti con disturbi della salute mentale. L’apertura è avvenuta nell’ambito della terza edizione del Festival della Salute Mentale, al termine del convegno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate San Giovanni, il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOiArezzo, 22 aprile 2026 – Giornata conclusiva densa di appuntamenti e significati a San Giovanni Valdarno, dove il Festival della Salute Mentale 2026... Salute mentale degli adolescenti, al Meyer nasce un progetto dedicatoPotenziare l’intervento precoce e intensivo sulla salute mentale degli adolescenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurato a Torre de Passeri Spazio gioia, il centro diurno per ragazze e ragazzi speciali; Inaugurato il centro diurno GIOi: un nuovo servizio per la salute mentale degli adolescenti; Inaugurato il Centro Diurno la Bottega - TVL; Inaugurato il nuovo Centro Cottura Comunale. Inaugurato a Torre de Passeri Spazio gioia, il centro diurno per ragazze e ragazzi specialiL'amministrazione comunale di Torre de' Passeri domenica 19 aprile 2026, ha inaugurato Spazio Gioiail centro diurno di via Fara dedicato ai ragazzi con bisogni educativi speciali ... ilpescara.it L’isola che non c’è è realtà. Inaugurato il centro diurno che ospita 15 persone disabilidi Sonia FardelliBIBBIENAUna nuova struttura per accogliere persone con disabilità. Un servizio che la popolazione attendeva da tempo. Grazie a questi nuovi locali 15 giovani potranno ritrovarsi ogni ... lanazione.it Rodi Garganico, inaugurato lo sportello antiviolenza nella Casa della Comunità - facebook.com facebook