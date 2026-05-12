Smarrisce il permesso di soggiorno lo fermano e lo espellono La Cassazione | Pericolo di fuga

Un uomo ha smarrito il permesso di soggiorno, e mentre attendeva di ricevere la copia, è stato fermato dalle forze dell'ordine. Successivamente, è stato accompagnato in un centro di trattenimento e sottoposto a espulsione dal territorio nazionale. La Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo che ci fosse un rischio di fuga legato alla perdita del documento.

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Perde il permesso di soggiorno e mentre attende la copia viene fermato, espulsione e inviato in un centro di trattenimento.La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino straniero sottoposto a trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio, dopo che il giudice di pace di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padova, arrestato lo spacciatore di eroina: via il permesso di soggiorno? Punti chiave Come è stato scoperto lo spacciatore nell'area Funghi? Quali somme sono state sequestrate durante la perquisizione? Perché il giudice... Vuole il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma maltrattava la moglieSi è presentato con apparente nonchalance agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, convinto di poter regolarizzare la sua... Argomenti più discussi: Bimba di 7 anni si perde tra la folla al Pantheon: ritrovata dalla polizia e riaffidata ai genitori; Quando il filosofo si perde nel Kaos; Brescia, indiano vicino alla ’ndrangheta perde beni per 800mila euro: scoperto sistema di società cartiere; Bambina di 7 anni si perde per Roma, la giovane turista salvata dalla polizia: Era incantata dai monumenti. Il regalo degli agenti. Una frase che non significava nulla alla prima visione e ha completamente riformulato l'intero film alla seconda reddit