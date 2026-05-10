Nella zona dei Funghi a Padova, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di spacciare eroina. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione, durante la quale sono state sequestrate diverse somme di denaro. Dopo l’arresto, è stato deciso di revocare il permesso di soggiorno dell’uomo, che ora si trova in carcere. La polizia ha eseguito le operazioni a seguito di indagini sull’attività di spaccio nella zona.

? Punti chiave Come è stato scoperto lo spacciatore nell'area Funghi?. Quali somme sono state sequestrate durante la perquisizione?. Perché il giudice ha deciso di revocare il permesso di soggiorno?. Cosa è successo alla stazione ferroviaria durante l'intervento della Polfer?.? In Breve Soggetto arrestato con 1.420 euro e due involucri di eroina in corso Tre Venezie.. Recidiva del ventisettenno con precedenti nel 2021 e denuncia reddito di cittadinanza nel 2022.. Questore Marco Odorisio dispone foglio di via per quattro anni e Daspo per tre.. Sospeso affidamento 47enne italiano con coltello alla stazione ferroviaria il 5 maggio.. Venerdì scorso, la Squadra Mobile di Padova ha arrestato un uomo di 27 anni vicino all’area Funghi in corso Tre Venezie, sorprendendolo mentre cedeva eroina a un giovane di 24 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, arrestato lo spacciatore di eroina: via il permesso di soggiorno

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