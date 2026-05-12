’Slow Life’ Il brano dell’inclusione
Una canzone nata quasi per caso si è trasformata in un progetto musicale che ha riscosso successo tra il pubblico. Il brano si distingue per il suo messaggio di inclusione, trasmesso attraverso parole semplici e sincere. La composizione ha catturato l’attenzione di molte persone, diventando un esempio di come la musica possa parlare di temi importanti senza bisogno di grandi pretese.
GROSSETO Una canzone nata quasi per caso, diventata un progetto musicale capace di conquistare il pubblico con un messaggio profondo e attuale. ’Slow Life’, il brano scritto da Mirco Pierattoni, insegnante di sostegno nell’istituto Fossombroni di Grosseto, insieme al collega Stefano Rosini, ha emozionato il festival ’Autori al Centro’, andato in scena ad Amelia, in provincia di Terni, all’interno della manifestazione ’Euroschool 2026’. Il progetto ha portato sul palco il gruppo " #104 ", nome scelto con orgoglio dai protagonisti per richiamare il loro impegno nel mondo della scuola e dell’inclusione. La canzone è un invito a rallentare, a recuperare i propri spazi e a sottrarsi ai ritmi imposti da una società sempre più veloce e dominata dai social media.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Una settimana dopo… eccoci qua. Slow Life, la canzone che ha vinto la 3ª edizione di Autori al Centro, è adesso anche su YouTube. Con l’arrangiamento video di Flavio Mazzini , che ha dato al brano un valore aggiunto speciale. Ascoltatela, guardate il video facebook
La gente è in attesa di capire che succeda. Le variabili sono molte: i costi della benzina e degli aerei. Quest'anno meglio slow travel (auto, moto, bici, treno) Silvestro Serra ? #NonStopNews LIVE ?? Link in Bio x.com
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