Slitta il derby Roma-Lazio | si gioca lunedì 18 maggio alle 20.45

Il derby tra le squadre di Roma e Lazio, originariamente programmato in una data diversa, è stato spostato a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della città, che ha annunciato la nuova data ufficiale dell’incontro. La partita si svolgerà allo stadio della capitale, senza ulteriori modifiche all’orario stabilito.

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