Slitta il derby Roma-Lazio | si gioca lunedì 18 maggio alle 20.45
Il derby tra le squadre di Roma e Lazio, originariamente programmato in una data diversa, è stato spostato a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della città, che ha annunciato la nuova data ufficiale dell’incontro. La partita si svolgerà allo stadio della capitale, senza ulteriori modifiche all’orario stabilito.
Roma, 12 marzo 2026 – Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi domenica 17 maggio, in contemporanea con la finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico, ma alla luce delle valutazioni effettuate sulla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale, è stato disposto di slittare di un giorno la partita. Il derby avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea con le altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions League.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia.
Notizie correlate
Juve Fiorentina lunedì 18 maggio alle 20:45: ufficiale lo slittamento del derby Roma Lazio. Ecco cosa succede per il match dei bianconeridi Francesco SpagnoloJuve Fiorentina verso lo spostamento alle 20:45 di lunedì 18 maggio visto che il derby di Roma si giocherà quel giorno a causa...
Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caosNon puoi stare per cinque secondi senza umiliarti? Uno dei meme più in voga del momento si appiccica perfettamente addosso alla Serie A.
Argomenti più discussi: Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45; Caos derby, la scelta ufficiale: Roma-Lazio (e altre 4 partite) domenica alle 12:30. De Siervo: È l'unica soluzione; Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18; Derby Roma-Lazio, cambia data: ecco quando si gioca ufficialmente.
Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45 x.com
Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18 facebook
Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l'incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi dom ... adnkronos.com