SLA il cammino della dignità | 200 persone incontrano il Papa

Circa 200 persone si sono riunite recentemente per discutere delle sfide legate alla SLA e alla qualità della vita delle persone affette dalla malattia. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi come la possibilità di integrare meglio i servizi attraverso un Progetto di Vita e il ruolo del volontariato nel colmare le carenze del sistema sanitario. Il Papa ha partecipato a questa iniziativa, sottolineando l'importanza di rispettare la dignità di chi vive con questa condizione.

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? Punti chiave Come può il Progetto di Vita superare la frammentazione dei servizi?. Perché il volontariato deve colmare le lacune del sistema sanitario?. Cosa rappresenta l'ulivo donato al Papa durante l'udienza?. Quanto incide il valore economico dell'Associazione sulla solidarietà nazionale?.? In Breve Conferenza AISLA discute Progetto di Vita personalizzato introdotto dal D.Lgs. 622024.. Garante per la Disabilità Antonio Pelagatti sottolinea necessità diritti quotidiani.. Progetto Ovunque Vicino riceve sostegno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.. AISLA ha generato valore economico di 6,5 milioni di euro nel 2025.. Oltre duecento persone tra pazienti con SLA, familiari e volontari hanno raggiunto Roma per l’udienza con Papa Leone XIV, trasformando un appuntamento istituzionale in una potente testimonianza di presenza civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SLA, il cammino della dignità: 200 persone incontrano il Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Aisla: "Da Papa Leone oltre 200 persone con Sla, familiari e volontari" SLA, marcia a Roma: il cammino di Aisla verso l’incontro col Papa? Punti chiave Chi sono i pazienti che hanno guidato il corteo silenzioso? Come influirà l'incontro privato con il Papa sulla lotta alla malattia?... Argomenti più discussi: Dal Papa con i malati di Sla, portiamo la nostra vita così fragile; Sla, Aisla: Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità; Oltre 200 persone con SLA, famiglie e volontari da tutta Italia incontrano Papa Leone XIV; Sla, Aisla: Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità. Papa Leone XIV assieme ai malati di Sla: nel dolore resta intatto il valore della vitaOggi l’udienza dell’Aisla in Vaticano con i malati, i familiari e i volontari. Dal Pontefice il richiamo a un’alleanza nella cura: «Nessuno venga lasciato solo» ... avvenire.it