SLA marcia a Roma | il cammino di Aisla verso l’incontro col Papa

A Roma si è svolta una marcia organizzata da Aisla per sensibilizzare sull’atrofia muscolare spinale (SLA). Il corteo silenzioso ha visto protagonisti pazienti e familiari che hanno attraversato le strade della città. L’evento si è concluso con un incontro privato tra rappresentanti dell’associazione e il Papa, volto a discutere delle sfide legate alla malattia. La manifestazione ha attirato l’attenzione di media e cittadini sulla condizione dei malati.

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? Punti chiave Chi sono i pazienti che hanno guidato il corteo silenzioso?. Come influirà l'incontro privato con il Papa sulla lotta alla malattia?. Perché il supporto psicologico è cruciale per le famiglie colpite?. Cosa emergerà dai confronti tecnici durante l'assemblea nazionale?.? In Breve Oltre 200 persone tra pazienti e volontari hanno percorso via della Conciliazione.. Mario Sabatelli dirige il Centro clinico NeMO Roma presso il Policlinico Gemelli.. Il corteo è partito dal piazzale dei Tribunali verso il Vaticano.. L'evento prepara l'Assemblea nazionale 2026 dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.. Oltre 200 persone...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SLA, marcia a Roma: il cammino di Aisla verso l’incontro col Papa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Sla, Aisla: "Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità" Leggi anche: A Savona il primo alloggio Aisla per per persone con Sla e famiglie? Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sla, Sabatelli (Nemo Roma): Presenza di Papa Leone ridà forza ai nostri cuori; Sla, Sabatelli (Nemo Roma): Presenza di Papa Leone ridà forza ai nostri cuori; Sla, Aisla: Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità -. Sla, Sabatelli (Nemo Roma): 'Con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta'(Adnkronos) - Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ravvivare il nostro cuore, perché col cuore si possono raggiungere obiettivi straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione ... msn.com Sono 406 gli eventi che hanno animato la città per tutta la giornata di sabato nell’ambito del progetto Roma Cura Roma, arrivata alla sua quinta edizione. Tante iniziative di cura del territorio e attività di valorizzazione della comunità . Info ow.ly/xf2P50YWY x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit