SLA marcia a Roma | il cammino di Aisla verso l’incontro col Papa

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolta una marcia organizzata da Aisla per sensibilizzare sull’atrofia muscolare spinale (SLA). Il corteo silenzioso ha visto protagonisti pazienti e familiari che hanno attraversato le strade della città. L’evento si è concluso con un incontro privato tra rappresentanti dell’associazione e il Papa, volto a discutere delle sfide legate alla malattia. La manifestazione ha attirato l’attenzione di media e cittadini sulla condizione dei malati.

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? Punti chiave Chi sono i pazienti che hanno guidato il corteo silenzioso?. Come influirà l'incontro privato con il Papa sulla lotta alla malattia?. Perché il supporto psicologico è cruciale per le famiglie colpite?. Cosa emergerà dai confronti tecnici durante l'assemblea nazionale?.? In Breve Oltre 200 persone tra pazienti e volontari hanno percorso via della Conciliazione.. Mario Sabatelli dirige il Centro clinico NeMO Roma presso il Policlinico Gemelli.. Il corteo è partito dal piazzale dei Tribunali verso il Vaticano.. L'evento prepara l'Assemblea nazionale 2026 dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.. Oltre 200 persone...🔗 Leggi su Ameve.eu

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