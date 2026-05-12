Negli ultimi giorni circolano voci di un possibile interesse da parte di squadre arabe per il centrocampista del Napoli, che ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione vincendo lo scudetto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi partenopei, che temono una possibile cessione del giocatore. McTominay, che si è confermato tra i migliori centrocampisti del campionato, resta al centro delle discussioni di mercato.

Dopo essere stato l’arma vincente dello scudetto del Napoli un anno fa, Scott McTominay si è confermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Offerte dall’Arabia Saudita per McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it Scott McTominay ha un contratto fino al giugno del 2028 con il Napoli e potrebbe diventare uno degli uomini mercato in vista della prossima estate con lo scozzese che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre arabe. Centrocampista con ottime doti fisiche e di inserimento, è uno dei pallini di Antonio Conte che, in caso di permanenza sulla panchina azzurra cercherà in tutti i modi di trattenere lo scozzese all’ombra del Vesuvio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sirene arabe per McTominay, tifosi del Napoli preoccupati

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